Franse renner breekt sleutelbeen en ribben bij valpartij... door een hond: "Daad van lafheid van eigenares"

Helaas kunnen ook laat in het seizoen valpartijen voorkomen op training, die dan weer heel wat gevolgen met zich meebrengen. Mikaël Cherel is de onfortuinlijke renner die het nu heeft moeten meemaken. Hij kwam ten val doordat een hond plots de straat over stak.

Cherel deelde het nieuws mee op Instagram. "Jullie vragen je zeker af waarom ik een foto post van deze kleine hond", vulde de AG2R-renner het nog ludiek in. "Misschien komt het door de morfine. Ik kan het deze hond natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij me deze ochtend deed vallen door de weg over te steken." Wat zijn zijn gevoelens tegenover de eigenares van het dier? "Ook ben ik niet kwaad dat een dame de hond liet ontsnappen. Wel pleegde ze een daad van lafheid, door mij gewoon op de grond te laten liggen." Een beetje hulp verlenen was wel welkom geweest. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mikael Cherel (@mikaelcherel) Eens in het ziekenhuis kreeg Cherel een zwaar verdict te horen. Hij heeft een dubbele sleutelbeenbreuk, twee gebroken ribben en een klaplong opgelopen. Ze houden hem ook nog een nachtje in het ziekenhuis ter observatie.