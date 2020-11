Gilbert over het jaar van Evenepoel en Van Aert: "Remco in fout in Lombardije" en "Nogal theatraal in zijn commentaar"

Philippe Gilbert heeft het wielerjaar 2020 nog eens overlopen en zich uitgesproken over tal van thema's. Dan moet het natuurlijk ook over Remco Evenepoel en Wout van Aert gaan. Doorgaans betekent dat niets dan lof, maar een ervaren renner als Gilbert mag toch ook eens waarschuwen.

In zijn gesprek met La Capitale stoort Gilbert zich aan het gebrek aan veiligheid in sommige koersen. Al hoort daar wel een 'maar' bij. "We mogen ook niet alle schuld bij de organisatoren leggen. Bij de val van Remco in de Ronde van Lombardije werd ook naar de organisatie gekeken terwijl het Remco was die in de fout ging. Hij maakte een stuurfout, nam te veel risico’s."

Het is heus niet enkel bij een valpartij van een andere renner dat Gilbert zoiets kan zeggen. "Bij mijn val tijdens de Tour van 2018 was er ook maar één schuldige: ikzelf." Gilbert is al langer overtuigd van de capaciteiten van Evenepoel, al is niet iedereen een fan van die laatste.

KOERSEN MET PANACHE

"Hij is nogal theatraal in zijn commentaar en ik begrijp dat er mensen zijn die zich daaraan storen. Hij heeft dat nodig, hij heeft niet liever dan dat ze over hem spreken. Maar hij koerst met panache, zoals Pogačar dit jaar ook koerste met panache. Ondanks alles zijn de wedstrijden nooit zo mooi geweest als in het voorbije seizoen."

En dan de vraag die onverwacht de kop op stak dit jaar: kan Wout van Aert een grote ronde winnen? "Als ik van hem was, zou ik eerst proberen alle Monumenten te winnen. Misschien is Lombardije te zwaar, maar eigenlijk kan hij overal winnen. Om een grote ronde te winnen, zal hij eerst wel nog een paar kilootjes moeten verliezen."