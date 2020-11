Mettepenningen kan leven met beslissing UCI: "UCI Sports Director Peter Van den Abeele levert zeer goed werk"

Ook de veldrijders van Jurgen Mettepenningen zullen rekening moeten houden met wat de UCI onlangs besloten heeft. In 2021-2022 zal er een gloednieuwe ranking worden opgemaakt en vertrekt iedereen weer vanaf nul punten.

Mettepenningen beseft wel dat er iets moest gebeuren om iedereen voldoende kansen te bieden en dan was het starten met een nieuwe UCI-ranking een optie. Al zullen er ook veldrijders zijn voor wie het minder gunstig is. "Er is natuurlijk een wereld voor corona en een wereld na corona. Het kan de twee verschillende kanten op. Voor de ene zal het goed zijn en voor de andere zal het minder goed zijn."

Ik begrijp zeker de beslissing

Er is alvast vertrouwen in de mensen bij de UCI die dit soort keuzes moeten maken. "Ik denk dat ze bij de UCI wel over voldoende knowhow beschikken om te weten wat ze moeten doen. Met Peter Van den Abeele (UCI Sports Director) hebben ze iemand die wel de juiste conclusies zal trekken. Ik begrijp zeker de beslissing."

Uiteindelijk is het voor de ploegen en de renners enkel kwestie om op de hoogte te zijn van de reglementering. "De UCI bepaalt de regels en wij moeten die volgen. En zoals gezegd: een man als Peter Van den Abeele levert zeer goed werk."