OFFICIEEL: Dimitri Claeys kan na zesde plaats in Ronde van Vlaanderen carrière verlengen bij nieuwe ploeg

Dimitri Claeys zal volgend jaar toch weer gewoon in het profpeloton te zien zijn. Hij heeft een nieuwe ploeg gevonden: Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT. Claeys, wiens contract bij Cofidis afliep, zal dus ploegmaat worden van Victor Campenaerts.

Dimitri Claeys viel dit jaar op door een sterke Ronde van Vlaanderen te rijden. Aan de aankomst in Oudenaarde kwam Claeys als zesde over de streep. Het was echter toen al duidelijk dat hij niet op een nieuwe overeenkomst bij Cofidis moest rekenen.

Bizar toch en in alle ploegen zijn de plaatsjes duur. Het was dus toch even bang afwachten of er een ploeg met een voorstel zou komen. Sinds vaststaat dat Team NTT gered is, werd wel Claeys één van de mogelijke pistes voor het team dat in 2021 Qhubeka ASSOS zal heten.

Inmiddels is er dus ook een akkoord over alle puntjes en komma's. "Ik kijk er naar uit om nog meer prestaties te leveren zoals in de Ronde van Vlaanderen. Deze ploeg heeft in een korte tijd al een speciale geschiedenis opgebouwd. Ik kijk er naar uit om een rol te spelen in het volgende hoofdstuk", zegt Claeys. Ook Simon Clarke en Kilian Frankiny trekken naar Qhubeka.