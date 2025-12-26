"Vergeet het!": Lotte Kopecky wil er niet meer van weten

Voor Lotte Kopecky was 2025 een lastig jaar. Ze won de Ronde van Vlaanderen, maar moest ook haar klassement in de Tour de France opgeven.

Dit jaar had Lotte Kopecky grote plannen, ze wilde zich voor het eerst echt klaarstomen om een klassement te rijden. In 2023 was ze tweede geworden in de Tour en vorig jaar werd ze al eens tweede in de Giro.

Dat deed Kopecky toen zonder specifieke voorbereiding, nu deed ze dat wel. De toenmalige wereldkampioene kampte echter een maand voor de Tour al met problemen aan haar rug en ook tijdens de Tour draaide het vierkant.

Kopecky wil geen klassement meer rijden in de Tour

"Ik had nieuwe doelen, maar misschien waren dat niet helemaal de juiste doelen", zegt ze bij Sporza. "Wat mij nu het meest motiveert, is teruggaan naar mijn oude ik. Dat zijn de klassiekers, doen waar ik het beste in ben en waar ik als renster voor gemaakt ben."

Volgend jaar wil Kopecky dan ook weer focussen op de klassiekers en niet meer op een klassement in de Tour. "Een klassement in 2026: vergeet het! Ik begin er niet meer aan. Sowieso niet. Ik wil het gewoon ook niet."

Kopecky werkte dit jaar samen met een diëtist en ze luisterde naar mensen die haar in de best mogelijke conditie aan de start konden krijgen in de Tour, maar ze voelde zich in jaren nog niet zo slecht als tijdens de Tour.