Van der Poel moet iets toegeven over Nys na overwinning in Gavere
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel heeft in Gavere zijn vijfde zege op rij geboekt. De wereldkampioen keek lang de kat uit de boom, maar greep meteen zijn kans toen Nys een foutje maakte.

Door het droge en koude weer was er van modder geen sprake in Gavere, maar daardoor was het parcours snel. Thibau Nys trok enkele keren stevig door en Mathieu van der Poel moest alle zeilen bijzetten om te volgen. 

Van der Poel had het lastig met Nys

"Het was door het weer een andere dynamiek. Het was moeilijk om het verschil te maken", zei de wereldkampioen achteraf. "Nys was heel sterk en ik had niet verwacht dat ik hem zou lossen", gaf hij toe.

Op drie ronden van het einde besliste Van der Poel om toch eens een ronde vol door te rijden. En dat bleek genoeg te zijn, want Nys maakte een foutje. Wat als het niet wat gelukt om de Belgische kampioen te lossen? 

"Dan zou het een sprint geweest zijn", stelt Van der Poel nog. Die had hij dus niet nodig, de wereldkampioen pakte zijn vijfde overwinning op rij dit seizoen en heeft nu al zestien crossen op rij gewonnen. 

Duel met Van Aert in Loenhout

Zondag komt Van der Poel in Dendermonde niet in actie, maandag in Loenhout wel. Dan neemt de wereldkampioen het weer op tegen Wout van Aert, hij staat dan weer al aan de start in Dendermonde. 

Mathieu Van Der Poel

