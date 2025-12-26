Met een reden vertrokken: ex-ploegmaat Van der Poel heeft het moeilijk

In totaal reed Gianni Vermeersch zo'n tien jaar bij de ploeg van de broers Roodhooft. Het afscheid is dan ook moeilijk na zo'n lange periode.

Tussen 2011 en 2013 en van 2017 tot en met dit jaar reed Gianni Vermeersch bij de broers Roodhooft, dit jaar dus bij Alpecin-Deceuninck. Maar na meer dan tien jaar neemt hij dus afscheid bij de Belgische ploeg.

Vanaf volgend jaar rijdt de 33-jarige Vermeersch bij het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij de klassieke kern moet versterken. Voor Vermeersch was het lastig om zijn vertrouwde omgeving na al die tijd te verlaten.

"Moeilijk, dat is afscheid nemen altijd. Zeker na al die jaren", zegt hij bij WielerFlits. Toch merkte Vermeersch dat hij er nog voor open stond om nog eens een andere ervaring te kunnen opdoen.

Nieuwe prikkel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Vermeersch is niet meer van de jongsten in het peloton en was op een leeftijd gekomen dat het hem mentaal goed kan doen om nog eens nieuwe prikkel te hebben. Alles is er nieuw bij de Duitse ploeg en dat motiveert hem enorm.



"In deze fase van mijn carrière voelt dit als een goede stap." En ook financieel is het voor Vermeersch een stapje hogerop. "Laat ik zeggen dat het sportief een mooie stap is", lacht hij nog.