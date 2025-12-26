🎥 Ex-Tourwinnaar en ploegmaat Van Aert gaan tot het uiterste in waanzinnige stunts: "Apocalyps"

Dit is de tijd van het jaar voor mirakels, of voor waanzinnige stunts op de fiets. Een ex-Tourwinnaar en een ploegmaat van Wout van Aert kiezen voor dat laatste.

Egan Bernal heeft de gegevens van een ultrazware trainingsrit geplaatst op zijn Strava-account. "Apocalyps", schrijft de Tourwinnaar van 2019 bij deze training. Het moet voor Bernal hebben aangevoeld als het einde van de wereld, zo zwaar was het. Dat had ongetwijfeld met de enorm vele hoogtemeters te maken die zelfs een klimmer pijn doen.

Het was een trainingstocht in de buurt van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was een training van 250 kilometer, goed voor iets meer dan zeven uur op de fiets. Bijna drie en een halfuur had Bernal nodig om één lang klimsegment voor zijn rekening te nemen: hij had zo wel een KOM te pakken. Afwachten of dit hem klaarstoomt voor het rondewerk in 2026.

Behrens imponeert met onderneming op training

Het zijn niet alleen de klassementsmannen die zich afbeulen op training. De onderneming van Niklas Behrens was ook de moeite. Dat is de Duitser die in 2024 wereldkampioen geworden is bij de beloften en ondertussen ploegmaat van Wout van Aert is bij Visma-Lease a Bike. De 22-jarige renner heeft zijn eerste wegseizoen als prof achter de rug.

Behrens heeft op zijn Instagrampagina beelden gedeeld van een 'kerstrit' van vijf uur. Vooral de omstandigheden vallen op. In zijn eigen regio liggen de wegen blijkbaar helemaal besneeuwd. Dat maakt het uiteraard niet evident om door te fietsen. Op een bepaalde plek was het zelfs zo glad dat Behrens moest afstappen.

Rick Zabel schrikt van de beelden

Voormalig wielrenner Rick Zabel schrok toch wat van het bekijken van de beelden. "Pas op en blijf gezond", moedigde hij zijn landgenoot aan. Behrens reed in totaal 131,76 kilometer. Probeer hem vooral niet na te doen moest het in België binnenkort beginnen sneeuwen.

