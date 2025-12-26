Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

Jordi Meeus was de laatste winnaar van de koninklijke sprint op de Champs Elysées. Hij betreurt dan ook dat de sprinters voor het derde jaar op rij geen kans krijgen.

Op de Champs Elysées verraste Jordi Meeus in 2023 groene trui Jasper Philipsen door hem te kloppen in de sprint. Voor Meeus was het zijn eerste en tot nog toe enige ritzege in de Tour.

Geen sprint meer op Champs Elysées in de Tour

Sinds zijn zege werd er in de Tour niet meer gesprint op de Champs Elysées. Vorig jaar lag de aankomst van de Tour in Nice door de Olympische Spelen, dit jaar werd Montmartre toegevoegd aan het parcours.

Daardoor kregen de sprinters geen kans en werd het een strijd tussen onder meer Wout van Aert en Tadej Pogacar. Doordat het dit jaar een succes werd, besloot de organisatie om Montmartre ook volgend jaar in het parcours te laten.

Meeus vindt toevoeging Montmartre jammer

"Ik denk dat alle sprinters dat betreuren", zegt Meeus bij Sporza. "Met de Champs Elysées op de slotdag hebben de snelle mannen een mooi doel om aan te klampen in de zware slotweek. Nu maakt dat het natuurlijk iets minder interessant."



De laatste echte kans voor de sprinters zal dan ook de 17de etappe zijn in 2026. Daarna volgen er drie zware bergetappes, met twee keer een aankomst op Alpe d'Huez en als afsluiter dus de rit in Parijs met Montmartre.