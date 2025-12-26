🎥 Foutje van Nys volstaat: Van der Poel wint in Gavere na mooi duel

Mathieu van der Poel heeft zijn vijfde cross op rij gewonnen. De wereldkampioen profiteerde in het slotkwartier van een foutje van Thibau Nys, die hem het vuur aan de schenen legde.

Geen duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar de wereldkampioen had wel een bijzonder ferme kluif aan Belgisch kampioen Thibau Nys. Op het snelle en heuvelachtige parcours van Gavere vond Nys een speeltuin.

Op het bevroren parcours trok Nys op de heuveltjes altijd stevig door, Van der Poel volgde en nam niet over. Aerts, Vanthourenhout, Del Grosso en Verstrynge moesten telkens de rol lossen en streden om de derde plaats.

Bij het ingaan van de zevende van negen rondes, na veertig minuten, kwam Van der Poel toch een eerste keer op kop en zette hij Nys onder druk. Net voor een beklimming kwam Nys in een verkeerd spoor en ging even uit zijn klikpedaal.

Just when we thought this might come down to the wire, MVDP takes advantage of a mistake by Nys!



The UCI World Champion has opened up a 20sec gap on the Belgian rider in lap 8️⃣ of 9#CXWorldCup pic.twitter.com/Vbzwtbmnrh — UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 26, 2025

Nys verloor even zijn momentum bergop, Van der Poel had het meteen door en draaide de gashendel helemaal open. De wereldkampioen sloeg meteen een kloofje van zo'n tien seconden, dat kreeg Nys niet meer dicht.



Van der Poel pakte zijn vijfde zege van het seizoen in Gavere, Nys werd tweede op 21 seconden. Del Grosso, winnaar in Heusden-Zolder, pakte de derde podiumplaats. Sweeck blijft leider in de Wereldbeker, met amper één puntje voorsprong op Van der Poel.