Controversiële tweede fietswissel: Evenepoel geeft fout op WK toe

Op het WK wielrennen in Rwanda wisselde Remco Evenepoel twee keer van fiets. Vooral de tweede wisssel riep veel vragen op en Evenepoel geeft nu ook toe dat hij in de fout ging.

Op Mount Kigali versnelde Tadej Pogacar op zo'n 100 kilometer van de streep. Remco Evenepoel moest de rol lossen bergop, door een gekanteld zadel. Daardoor kreeg hij krampen in zijn hamstrings en moest hij wisselen van fiets.

Enkele kilometers later wisselde Evenepoel echter nog een tweede keer. Bij die wissel verloor Evenepoel bijzonder veel tijd en moest hij op Pogacar zo een gat van meer dan twee minuten dichten, wat niet lukte.

Evenepoel geeft fout toe op WK in Rwanda

"Daar heb ik een beetje gepanikeerd en wellicht te snel gewisseld van fiets", geeft Evenepoel toe bij Sporza. "Ik had ook kunnen doorrijden naar de Belgische box en communiceren. Toen ik stopte, waren er veel renners gelost en was de auto achterop geraakt."

Als Evenepoel had gewisseld aan de Belgische box of nog een ronde had kunnen afwerken, dan had hij wellicht geen achterstand van bijna twee minuten op Pogacar, maar was het verschil slechts 45 seconden geweest.

"Dan was het misschien een hele andere wedstrijd geweest, ook al kan daar nu niets meer aan veranderd worden. Ik had een super goede dag, maar het moest wellicht zo zijn dat ik niet won."