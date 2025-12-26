Nieuwe ploegmaat van Evenepoel doet boekje open zijn opdracht

Arne Marit kreeg onverwacht toch nog een kans bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Belgische sprinter zal bij de Duitse ploeg wel een iets andere rol krijgen.

Door de dopingzaak van Oier Lazkano eind oktober kwam er bij Red Bull-BORA-hansgrohe toch nog een plaats vrij voor 2026. De Duitse ploeg kwam onder meer via Alan Peiper terecht bij Arne Marit.

De voorbije drie jaar was Marit sprinter bij Intermarché-Wanty. Dit jaar sprintte hij naar een derde plaats in een etappe in de Vuelta en in de Famenne Ardenne Classic en werd hij vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Andere rol voor Marit bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Zijn rol bij Red Bull-BORA-hansgrohe wordt toch iets anders. "Ik ben langs de ene kant binnengehaald voor de klassieke kern en om met een open mind te koersen", zegt Marit bij Sporza.

Zijn snelle benen zal Marit vooral moeten gebruiken om de sprint aant te trekken voor Van Poppel en Meeus. Maar is er Marit ook beloofd dat hij zijn eigen kansen zal krijgen, wellicht in iets kleinere koersen.



Als voorbeeld ziet Marit zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Hij begon ook als lead-out bij de ploeg en krijgt dit jaar ook volop zijn kans als lead-out. "Als ik dan zie hoe Van Poppel hier boven zichzelf aan het uitstijgen is, dan is dat iets dat ik op langere termijn ook moet ambiëren."