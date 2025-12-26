Eigenwijs of geniaal? Del Grosso doet iets helemaal anders dan andere crossers

Tibor Del Grosso klopte Wout van Aert in Heusden-Zolder in de sprint. De Nederlandse kampioen is eigenwijs en pakt zijn voorbereiding op wedstrijden dan ook anders aan dan andere crossers.

Van Aert geklopt door Del Grosso in Heusden-Zolder

In Heusden-Zolder stond Mathieu van der Poel niet aan de start, maar botste Wout van Aert op de Nederlandse kampioen Tibor Del Grosso. Van Aert moet zo nog wat langer op zijn eerste zege van het seizoen wachten.

Voor Del Grosso was het ook zijn eerste overwinning van het seizoen, zijn eerste bij de profs sinds hij begin dit jaar Nederlands kampioen werd bij de profs. Sindsdien reed hij ook nog maar vier crossen bij de profs.

Del Grosso doet verkenning samen met de vrouwen

Er zijn veel gelijkenissen tussen Del Grosso en Van der Poel, maar de Nederlandse kampioen pakt sommige zaken wel anders aan. Zo doet hij zijn verkenning van het parcours samen met de vrouwen.

Dat is een uur eerder dan zijn mannelijke collega's, die vaak iets voor 13u enkele rondjes van het parcours doen. "Ik heb graag iets meer tijd voor mijn wedstrijd", verklaart Del Grosso zijn keuze bij Het Nieuwsblad.



"Daarom doe ik mijn verkenning al wel eens vaker met de vrouwen, dan heb ik meer ruimte om nog even te niksen." Het bracht de Nederlandse kampioen duidelijk dus wel geluk op in zijn strijd tegen Wout van Aert.