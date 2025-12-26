"Hij geeft er niks om": ploegbaas klaar en duidelijk over Tadej Pogacar

Tadej Pogacar domineerde de voorbije twee jaar het wielrennen. Toch heeft de Sloveen het volgens zijn teammanager Mauro Gianetti niet nodig om een ster te zijn.

Na zijn nederlagen in de Tour van 2022 en 2023 zette Tadej Pogacar vorig jaar een grote stap vooruit. De Sloveen won de voorbije twee seizoenen twee keer het WK en de Tour en boekte in totaal 45 overwinningen.

De Sloveen is uitgegroeid tot de ster van het wielrennen, maar volgens zijn teammanager Mauro Gianetti vindt Pogacar het niet belangrijk om dat te zijn. "Nee, Tadej voelt zich geen ster. Hij heeft er geen belang bij om populair te zijn", zegt hij bij RIDE Magazine.

Pogacar wil geen ster zijn

"Hij geeft er niks om. Zijn interesse is om grote wedstrijden te winnen." Volgens Gianetti kan Pogacar zich na iedere zege zich mentaal weer op nul zetten. Na een koers denkt de wereldkampioen niet meer aan winst of verlies.

Pogacar kan de knop snel omdraaien en kijken naar een volgende dag, waarin er weer nieuwe kansen komen. Maar Gianetti kan ook niet ontkennen dat Pogacar ook wel degelijk een ster is.

"Hij hoeft niet de ster te spelen, hij is het." Volgens Gianetti heeft Pogacar geen grote huizen, auto’s of dure horloges nodig, hij doet gewoon zijn ding en wint wedstrijden.