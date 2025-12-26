Fout advies gekregen van Van der Haar? Brand komt met uitleg na tiende zege op rij

Ook in Gavere stond er alweer geen maat op Lucinda Brand. De Nederlandse pakte al haar tiende overwinning op rij en haar veertiende zege van het seizoen.

Dinsdag had Lucinda Brand de Superprestige in Heusden-Zolder overgeslagen na drie crossen op rij, maar in Gavere was ze weer van de partij. In het begin van de wedstrijd sukkelde Brand wat met haar banden.

Ze wisselde twee keer van fiets en koos voor het zwaarste profiel. Vooraan vielen zowel Van Anrooij en Pieterse, halfweg de wedstrijd kon Brand dan toch vooraan een gaatje slaan. De Françaises Fouquenet en Gery bleven het langst in haar wiel.

De tiende overwinning op rij van Brand kwam nooit in gevaar, de Franse kampioene Fouquenet werd tweede op vijftien seconden, Pieterse derde op negentien seconden. Voor Brand haar tiende zege op rij, haar veertiende van het seizoen.

Brand had last met haar banden in Gavere

Raakt de Nederlandse ooit gewoon aan winnen? "Nee, nooit", antwoordde ze kordaat in het flashinterview. Waarom sukkelde Brand zo in het begin van de wedstrijd met haar banden?

"Ik had van de jongens (van Baloise Glowi Lions, nvdr.) nog wat input gekregen en ik dacht dat het wel zou lukken. Maar ik had geen grip en wisselde, maar daar was ik nog niet heel blij mee. Pas na een tweede wissel groeide ik langzaam in de wedstrijd."





Wie had Brand dan foutieve informatie gegeven over de banden? "Het was zeker geen fout advies, zij hebben gewoon meer skills. Met Van der Haar heb ik wel veel contact en vaak loopt dat gelijk."