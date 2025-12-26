📷 Met een grapje erbij: ook op tweede kerstdag geen rust voor Van Aert

Geen nieuw duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Gavere. Van Aert slaat de cross over, maar ging 's ochtends wel gaan lopen.

Wout van Aert maakte op 20 december zijn rentree in het veld in Antwerpen met een zevende plaats, maandag werd Van Aert tweede in Hofstade en dinsdag verloor hij de sprint van Tibor Del Grosso in Heusden-Zolder.

Dat was het eerste blokje in het programma van Wout van Aert. Pas zondag in Dendermonde komt hij opnieuw in actie, de Wereldbeker in Gavere laat hij straks dan ook links liggen. En daar had Van Aert een goede reden voor.

Van Aert gaat lopen op tweede kerstdag

Zo kon Van Aert op kerstdag wat meer genieten van het diner, maar hij 's ochtends ging wel met de fiets op pad voor zo'n 144 kilometer. En ook op tweede kerstdag trok Van Aert erop uit, hij vertrok iets na tien uur om te gaan lopen.

Van Aert liep 9,36 kilometer in iets meer dan 42 minuten, wat een stevig tempo opleverde van 4:32 /km. "Lopen op tweede kerstdag zonder fiets op mijn schouder", schreef Van Aert er met een lachende emoji bij.

Maandag in Loenhout staat een nieuw duel tussen Van Aert en Van der Poel op het programma. Al vreest Van Aert wel dat Van der Poel door het koude en droge weer nog meer in het voordeel zal zijn.