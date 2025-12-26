'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

Thibau Nys kampte in Heusden-Zolder met pijn aan de rug. De Belgische kampioen zal wellicht zijn programma dan ook nog wat aanpassen.

De resultaten van Thibau Nys schommelen sterk. In Antwerpen had hij moeite met het zand en werd hij pas 23ste, twee dagen later in Hofstade leek Nys terug te zijn met een vierde plaats, maar in Heusden-Zolder werd Nys veertiende.

De Belgische kampioen had last van zijn rug en ging dan ook een osteopaat opzoeken. Straks in Gavere staat Nys weer aan de start, het zal afwachten worden hoe hij voor de dag zal komen tegen Van der Poel en co.

Schrapt Nys Loenhout van zijn programma?

Zaterdag is er geen cross, daarna staat er voor Nys een driedaagse op het programma met zondag Dendermonde (Wereldbeker), maandag Loenhout (X2O Badkamers Trofee) en dinsdag Diegem (Superprestige).

Wellicht zal Nys echter nog één van die crossen schrappen, volgens HLN zal dat wellicht Loenhout worden. Daar staan Van der Poel én Van Aert aan de start en wordt het voor Nys sowieso moeilijker.



Daardoor zou Nys na een cross ook telkens een dag rust hebben, want op donderdag op nieuwjaarsdag komt hij ook aan de start in Baal, zijn thuiscross. Bij de profs stond Nys er nog niet op het podium, dat moet nu het doel zijn.