Na zege tegen Van Aert: Del Grosso eerlijk over Nys en Van der Poel

Drie dagen na zijn overwinning in Heusden-Zolder tegen Wout van Aert stond Tibor Del Grosso met Mathieu van der Poel en Thibau Nys als derde op het podium in Gavere. Voor de Nederlander het hoogst haalbare.

Net als Thibau Nys sukkelt Tibor Del Grosso al een tijdje met zijn rug. De Nederlandse kampioen is wel een stuk constanter dan de Belgische kampioen en werd zesde in Antwerpen en vierde in Koksijde.

Van der Poel en Nys duidelijk beter dan Del Grosso

Dinsdag in Heusden-Zolder klopte Del Grosso nog Wout van Aert in de sprint en ook in Gavere deed hij goed mee voorin. Op de versnellingen van Nys en Van der Poel had de Nederlandse kampioen wel geen antwoord.

"Het podium was het hoogst haalbare", gaf Del Grosso achteraf eerlijk toe. "Al bij de eerste aanval van Thibau bergop had ik niet de benen om zo omhoog te vlammen." En dus moest Del Grosso strijden voor plaats drie.

Del Grosso over grapje met Verstrynge

In de tweede ronde vond Del Grosso nog de tijd om aan Verstrynge te vragen met welke banden hij aan het rijden was, tot hilariteit van Verstrynge en Nys. "Iedereen deed het even rustiger aan op die plaats. De hartslag was wel hoog, maar ik kon nog even lachen."

Uiteindelijk wisselde Del Grosso net als bij iedereen naar een grof profiel van banden. "Ik heb niet echt gesukkeld met het profiel van mijn banden, maar ik was te bang om een grote fout te maken of te vallen. Daarom nam ik het zekere voor het onzekere."