Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

Voor Remco Evenepoel begon 2025 bijzonder moeilijk door zijn ongeval op training in december vorig jaar. De olympische kampioen sloot zich toen ook van alles en iedereen af.

In december vorig jaar botste Remco Evenepoel op training tegen een openzwaaiend portier van een bestelwagen van bpost. Vooral de schouder van Evenepoel was zwaar geraakt en hij twijfelde zelfs over de rest van zijn carrière.

Evenepoel raakte in een depressie en sloot zich van alles en iedereen af. Vooral omdat hij in april vorig jaar al moest revalideren door een val in de Ronde van het Baskenland. Pas toen Evenepoel weer kon fietsen, vond hij het plezier terug.

Evenepoel sluit zich niet meer af bij tegenslag

Toch trok Evenepoel een belangrijke les uit zijn revalidatie en zware val. "Moest ik nog eens zoiets meemaken, dan zal ik niet alle hulp van mensen kort bij mij afketsen", zegt Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel gaat nu anders om met tegenslagen, zoals zijn opgave in de Tour dit jaar. "Dat was een heel pijnlijk moment, maar ik heb wel meteen de focus verlegd naar wat nog zou komen. En dat heb ik geleerd uit die periode in de winter."

Voor Evenepoel werd het najaar ook succesvol met winst op het EK en WK tijdrijden en een tweede plaats in de wegrit van het EK, WK en de Ronde van Lombardije, waar hij telkens op Tadej Pogacar botste.