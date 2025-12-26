Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel

Van modder is op dit moment geen sprake in het veldrijden, het is koud en droog. Wout van Aert ziet dat alleen maar in het voordeel spelen van Mathieu van der Poel.

Op kerstdag kwam de temperatuur niet boven het vriespunt uit en ook de komende dagen blijft het 's nachts vriezen. Van neerslag is ook geen sprake en dat heeft ook gevolgen voor het veldrijden.

De parcoursen zullen er daardoor hard en droog bij liggen, waardoor de crossen zelf snel zullen worden. Zelfs in Dendermonde, waar er vaak veel modder is, zal het parcours er dit jaar een stuk droger bij liggen.

Speelt het weer in voordeel van Van der Poel?

En dat is volgens Wout van Aert goed voor één iemand. "Ik denk dat het mooier weer nog eerder in het voordeel van Mathieu zal zijn dan van mij", zegt hij bij HLN. Al komen Van Aert en Van der Poel elkaar deze week niet meer tegen.

Vrijdag in Gavere is Van Aert er niet bij, zondag in Dendermonde is Van der Poel er niet. Volgende week staan er wel drie duels op het programma: Loenhout (29 december), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari).

"Hopelijk kan ik nog een paar procentjes groeien en het Mathieu de komende weken nog een beetje moeilijk maken", stelt Van Aert nog. Al wordt dat door de droge parcoursen dus moeilijk.