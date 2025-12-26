Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel

Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Van modder is op dit moment geen sprake in het veldrijden, het is koud en droog. Wout van Aert ziet dat alleen maar in het voordeel spelen van Mathieu van der Poel.

Op kerstdag kwam de temperatuur niet boven het vriespunt uit en ook de komende dagen blijft het 's nachts vriezen. Van neerslag is ook geen sprake en dat heeft ook gevolgen voor het veldrijden. 

De parcoursen zullen er daardoor hard en droog bij liggen, waardoor de crossen zelf snel zullen worden. Zelfs in Dendermonde, waar er vaak veel modder is, zal het parcours er dit jaar een stuk droger bij liggen. 

Speelt het weer in voordeel van Van der Poel?

En dat is volgens Wout van Aert goed voor één iemand. "Ik denk dat het mooier weer nog eerder in het voordeel van Mathieu zal zijn dan van mij", zegt hij bij HLN. Al komen Van Aert en Van der Poel elkaar deze week niet meer tegen. 

Vrijdag in Gavere is Van Aert er niet bij, zondag in Dendermonde is Van der Poel er niet. Volgende week staan er wel drie duels op het programma: Loenhout (29 december), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari). 

Lees ook... Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier
"Hopelijk kan ik nog een paar procentjes groeien en het Mathieu de komende weken nog een beetje moeilijk maken", stelt Van Aert nog. Al wordt dat door de droge parcoursen dus moeilijk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

13:00
Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

14:00
'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

12:00
Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

11:00
Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

20:30
Eigenwijs of geniaal? Del Grosso doet iets helemaal anders dan andere crossers

Eigenwijs of geniaal? Del Grosso doet iets helemaal anders dan andere crossers

10:00
"Hij geeft er niks om": ploegbaas klaar en duidelijk over Tadej Pogacar

"Hij geeft er niks om": ploegbaas klaar en duidelijk over Tadej Pogacar

09:00
Nieuwe ploegmaat van Evenepoel doet boekje open zijn opdracht

Nieuwe ploegmaat van Evenepoel doet boekje open zijn opdracht

08:30
Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt

Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt

18:00
Met een reden vertrokken: ex-ploegmaat Van der Poel heeft het moeilijk

Met een reden vertrokken: ex-ploegmaat Van der Poel heeft het moeilijk

08:00
"Vergeet het!": Lotte Kopecky wil er niet meer van weten

"Vergeet het!": Lotte Kopecky wil er niet meer van weten

07:35
🎥 Ex-Tourwinnaar en ploegmaat Van Aert gaan tot het uiterste in waanzinnige stunts: "Apocalyps"

🎥 Ex-Tourwinnaar en ploegmaat Van Aert gaan tot het uiterste in waanzinnige stunts: "Apocalyps"

07:00
Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

20:00
Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

25/12
Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

17:00
Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

25/12
Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

16:30
Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

25/12
Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend Naast de fiets

Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend

15:00
Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

13:30
De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

25/12
Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

25/12
Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

25/12
Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

25/12
Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

24/12
Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

25/12
Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

24/12
Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

25/12
Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

25/12
Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

24/12
'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

24/12
Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

24/12
Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

24/12
Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

24/12
Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

24/12
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

24/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Laurens Sweeck Jan Bakelants Tibor Del Grosso Thibau Nys Lotte Kopecky Arne Marit Bart Wellens Niels Albert Filippo Ganna Fem van Empel Eddy Merckx Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Neilson Powless Pim Ronhaar Philippe Gilbert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved