Van Aert is gewaarschuwd: bondscoach zet harde deadline voor WK

Staat Wout van Aert op 1 februari aan de start van het WK veldrijden in Hulst? Bondscoach Angelo De Clercq lijkt niet van plan om opnieuw te wachten tot een week voor het WK.

Voor het tweede seizoen op rij heeft Wout van Aert het WK veldrijden niet op zijn programma gezet. Begin dit jaar stond hij echter wel aan de start, pas een week voor het WK hakte Van Aert de knoop door om toch zijn kans te wagen.

Rijdt Van Aert het WK veldrijden?

Op het programma dat Van Aert begin december bekendmaakte, is het BK veldrijden op 11 januari in Beringen zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Of staat Van Aert op 1 februari toch in Hulst aan de start?

Bondscoach Angelo De Clercq hoopt nog altijd dat Van Aert toch het WK zal rijden. "Als ik nu de voorselectie aan het maken ben, dan vul ik de naam van Wout nog altijd met potlood in", zei hij bij VRT1.

De Clercq wil antwoord rond BK veldrijden

"Ik denk ook niet dat het WK volledig uitgesloten is, maar rond het BK zal er wel een definitieve selectie gemaakt worden en zal het duidelijk worden of Van Aert erbij zal zijn." Moet de bondscoach tegen het BK een antwoord hebben van Van Aert?

"Het is niet de bedoeling om opnieuw tot een week voor het WK te wachten. Rond het BK moet er duidelijkheid zijn." Op dit moment is die duidelijkheid er, Van Aert rijdt het WK niet. Maar De Clercq hoopt dat Van Aert door een duel met Van der Poel toch het WK zal willen rijden.



"Want het is weer een kans op een wereldtitel en misschien een kans die weg is. Ik hoop nog altijd dat Wout op het WK aan de start staat. Niet alleen sportief is hij belangrijk, want hij is ook een leider waar de jeugd naar opkijkt."