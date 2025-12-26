Geen duel tot het einde met Van der Poel: Nys onthult reden voor foutje

Thibau Nys heeft het Mathieu van der Poel moeilijk gemaakt in Gavere, maar moest tevreden zijn met de tweede plaats. Eén foutje was voldoende om het wiel van de wereldkampioen kwijt te raken.

Na enkele moeilijke crossen en met pijn aan de rug vond Thibau Nys in Gavere opnieuw een parcours op zijn maat. De Belgische kampioen trok op de beklimmingen altijd stevig door en maakte het Van der Poel moeilijk.

Tot Van der Poel in de zevende van negen ronden stevig doortrok en Nys even uit zijn klikpedaal ging. De Belgische kampioen verloor net voor een beklimming veel snelheid en Van der Poel kon een kloofje slaan.

Nys kreeg het gat niet meer dicht en moest tevreden zijn met de tweede plaats. "Ik heb genoten. Ik wilde mijn eigen koers rijden en achteraf geen spijt hebben dat ik te laks zou zijn geweest", zei Nys in zijn flashinterview.

Koude voeten nekken Nys in Gavere

"Ik voelde al vrij snel dat ik Van der Poel niet op zijn limiet kreeg", ging Nys verder. In de laatste ronden moest ik me focussen op het wiel houden, maar de ronde dat hij aangaat, mis ik twee keer mijn pedaal."

"Al had ik hem waarschijnlijk zonder dat foutje ook niet kunnen volgen. De vermoeidheid kroop er wel in op het einde. Hoe het gebeurde? Ik had ijskoude voeten en ik wist misschien niet goed wat ik aan het doen was", verklaarde Nys.