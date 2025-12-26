Geen duel met Van Aert: Van der Poel verklaart forfait voor Dendermonde

Even heeft Mathieu van der Poel getwijfeld, maar hij komt zondag dan toch niet aan de start in Dendermonde. Er komt dus geen extra duel met Wout van Aert.

De Wereldbeker in Dendermonde zal dan toch geen duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen. Die cross stond niet op de kalender van de wereldkampioen, maar hij twijfelde toch even om te starten.

Van Aert klopte Van der Poel twee keer in Dendermonde

Van der Poel en Dendermonde waren in het verleden geen geslaagd huwelijk. In 2020 en 2021 stond hij er aan de start, maar telkens werd hij op ruime achterstand gezet door Wout van Aert.

In 2020 was het verschil zelfs bijna drie minuten, Dendermonde is dan ook niet het favoriete parcours van Van der Poel. Waarom twijfelde de Nederlander dan plots om toch aan de start te komen zondag?

Van der Poel start niet in Dendermonde

"Door de weersomstandigheden was er even twijfel. Begin deze week hebben we met de ploeg even overlegd, maar het leek ons toch beter om ons aan het plan te houden. Een plan is er ook om veranderd te worden, maar normaal gezien niet."

Volgende week wordt ook al druk voor Van der Poel met vier crossen op zijn programma: Loenhout (29 december), Baal (1 januari), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari). Drie keer staat Wout van Aert ook aan de start, alleen in Baal rijdt hij niet.