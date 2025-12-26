Geen duel met Van Aert: Van der Poel verklaart forfait voor Dendermonde

Geen duel met Van Aert: Van der Poel verklaart forfait voor Dendermonde
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Even heeft Mathieu van der Poel getwijfeld, maar hij komt zondag dan toch niet aan de start in Dendermonde. Er komt dus geen extra duel met Wout van Aert.

De Wereldbeker in Dendermonde zal dan toch geen duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen. Die cross stond niet op de kalender van de wereldkampioen, maar hij twijfelde toch even om te starten. 

Van Aert klopte Van der Poel twee keer in Dendermonde

Van der Poel en Dendermonde waren in het verleden geen geslaagd huwelijk. In 2020 en 2021 stond hij er aan de start, maar telkens werd hij op ruime achterstand gezet door Wout van Aert. 

In 2020 was het verschil zelfs bijna drie minuten, Dendermonde is dan ook niet het favoriete parcours van Van der Poel. Waarom twijfelde de Nederlander dan plots om toch aan de start te komen zondag? 

Van der Poel start niet in Dendermonde

"Door de weersomstandigheden was er even twijfel. Begin deze week hebben we met de ploeg even overlegd, maar het leek ons toch beter om ons aan het plan te houden. Een plan is er ook om veranderd te worden, maar normaal gezien niet."

Lees ook... Van der Poel moet iets toegeven over Nys na overwinning in Gavere
Volgende week wordt ook al druk voor Van der Poel met vier crossen op zijn programma: Loenhout (29 december), Baal (1 januari), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari). Drie keer staat Wout van Aert ook aan de start, alleen in Baal rijdt hij niet. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel moet iets toegeven over Nys na overwinning in Gavere

Van der Poel moet iets toegeven over Nys na overwinning in Gavere

17:30
Tip voor broers Roodhooft: Herygers ziet perfecte match

Tip voor broers Roodhooft: Herygers ziet perfecte match

21:30
Geen derde wereldtitel: Kopecky verklaart forfait voor WK in Rwanda

Geen derde wereldtitel: Kopecky verklaart forfait voor WK in Rwanda

20:30
🎥 Foutje van Nys volstaat: Van der Poel wint in Gavere na mooi duel

🎥 Foutje van Nys volstaat: Van der Poel wint in Gavere na mooi duel

16:20
Met goede reden: goede vriend van Van Aert laat veldrijden steeds meer links liggen

Met goede reden: goede vriend van Van Aert laat veldrijden steeds meer links liggen

20:00
Na zege tegen Van Aert: Del Grosso eerlijk over Nys en Van der Poel

Na zege tegen Van Aert: Del Grosso eerlijk over Nys en Van der Poel

19:00
Geen duel tot het einde met Van der Poel: Nys onthult reden voor foutje

Geen duel tot het einde met Van der Poel: Nys onthult reden voor foutje

17:00
Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel

Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel

12:30
Van Aert is gewaarschuwd: bondscoach zet harde deadline voor WK

Van Aert is gewaarschuwd: bondscoach zet harde deadline voor WK

16:00
Fout advies gekregen van Van der Haar? Brand komt met uitleg na tiende zege op rij

Fout advies gekregen van Van der Haar? Brand komt met uitleg na tiende zege op rij

15:00
Controversiële tweede fietswissel: Evenepoel geeft fout op WK toe

Controversiële tweede fietswissel: Evenepoel geeft fout op WK toe

14:00
📷 Met een grapje erbij: ook op tweede kerstdag geen rust voor Van Aert

📷 Met een grapje erbij: ook op tweede kerstdag geen rust voor Van Aert

13:30
Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

13:00
'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

12:00
Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

11:00
Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

25/12
Eigenwijs of geniaal? Del Grosso doet iets helemaal anders dan andere crossers

Eigenwijs of geniaal? Del Grosso doet iets helemaal anders dan andere crossers

10:00
"Hij geeft er niks om": ploegbaas klaar en duidelijk over Tadej Pogacar

"Hij geeft er niks om": ploegbaas klaar en duidelijk over Tadej Pogacar

09:00
Nieuwe ploegmaat van Evenepoel doet boekje open zijn opdracht

Nieuwe ploegmaat van Evenepoel doet boekje open zijn opdracht

08:30
Met een reden vertrokken: ex-ploegmaat Van der Poel heeft het moeilijk

Met een reden vertrokken: ex-ploegmaat Van der Poel heeft het moeilijk

08:00
"Vergeet het!": Lotte Kopecky wil er niet meer van weten

"Vergeet het!": Lotte Kopecky wil er niet meer van weten

07:35
🎥 Ex-Tourwinnaar en ploegmaat Van Aert gaan tot het uiterste in waanzinnige stunts: "Apocalyps"

🎥 Ex-Tourwinnaar en ploegmaat Van Aert gaan tot het uiterste in waanzinnige stunts: "Apocalyps"

07:00
Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

25/12
Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

25/12
Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt

Altijd maar hard labeur: Van Aert demonstreert hoe hij zichzelf bijzonder weinig verpozing gunt

25/12
Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

25/12
Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

25/12
Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

25/12
Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend Naast de fiets

Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend

25/12
Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

25/12
De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

25/12
Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

25/12
Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

25/12
Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

25/12
Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

24/12
Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

25/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Thibau Nys Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Jan Bakelants Arne Marit Gianni Vermeersch Geraint Thomas Leif Hoste Jordi Meeus Gerben De Knegt Daan Soete Fem van Empel Lucinda Brand Eddy Merckx Paul Herygers Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved