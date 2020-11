OFFICIEEL: Movistar versterkt zich met nummer zes uit de Ronde van Frankrijk

Het is Movistar gelukt om nog eens een klimmer van formaat aan te trekken. Het vertrek van Quintana eind 2019 werd eigenlijk niet opgevangen bij de Spaanse formatie. Dat gebeurt nu wel in de vorm van een contract voor Miguel Ángel López.

De Colombiaan die zesde werd in de Ronde van Frankrijk en in diezelfde Tour triomfeerde op de Col de la Loze, rijdt in 2021 voor Movistar. Zijn overeenkomst met Astana liep af en López wilde wel eens andere horizonten gaan verkennen.

VOLLE POTENTIEEL BEREIKEN

Onlangs lieten ze bij Movistar nog uitschijnen dat de kans dat López bij hen terecht kwam zo'n vijftig procent was. Dat is dus inmiddels naar honderd procent gegaan. "Ik ben zo blij om deel uit te maken van één van de grootste teams in de wielerwereld. Ik zal proberen om mijn volle potentieel te bereiken en Movistar op een zo goed mogelijke manier te vertegenwoordigen", zegt de man die al in twee grote ronden op het podium stond.

Hij heeft dan ook niet voor niets de bijnaam 'Superman' gekregen. Die zal hij in 2021 alle eer trachten aan te doen bij Movistar.