Remco Evenepoel wil volgend seizoen graag in een grote ronde starten: "maakt niet uit de welke, maar zeker in 1 van de 3"

Remco Evenepoel is in Spanje hard aan het werken om volgend seizoen terug te kunnen keren in het peloton. De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft ook al enkele doelen voor volgend seizoen en één van die doelen is deelnemen aan een grote ronde.

Remco Evenepoel vertelde het zelf in een interview via Zoom. "De Olympische Spelen staan op de agenda, maar ik zou ook graag een grote ronde rijden. Het maakt niet uit de welke, maar ik wil mijn debuut maken in 1 van de 3", staat te lezen bij Sporza. Evenepoel gaf ook al aan wanneer en waar hij voor het eerst aan de start zal verschijnen volgend seizoen. "De Tour Down Under gaat niet door, dus daar kan ik niet starten. De kans is bestaande dat ik in de Ronde van Valencia aan de start zal staan", aldus Evenepoel.