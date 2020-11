Sven Vanthourenhout heeft Patrick Lefevere als voorbeeld: "De successen van zijn ploeg komen niet uit de lucht vallen"

Sven Vanthourenhout, de nieuwe bondscoach van de wielerploeg op de weg, vertelde in de podcast De Tribune dat hij bepaalde vlakken van Patrick Lefevere bewondert. Zo legt hij uit dat de successen van Deceuninck-Quick-Step niet uit de lucht komen vallen.

Sven Vanthourenhout noemde Patrick Lefevere al eens een voorbeeld en in de podcast De Tribune van Sporza gaf de bondscoach meer uitleg over de manager van Deceuninck–Quick-Step. "De successen van zijn ploeg komen niet uit de lucht vallen. Hij levert goed werk en moet goed scouten, want er zijn altijd nieuwe en jonge renners die zich tonen bij de ploeg", aldus Vanthourenhout.

Vanthourenhout geeft ook wel aan dat niet iedereen de vriend is van Lefevere. "Niet iedereen gaat altijd akkoord met hem, maar het interesseert Lefevere niet veel. Hij wil het maximum uit zijn ploeg halen en dat vind ik mooi", vertelde de bondscoach.