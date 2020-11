Groupama-FDJ klaar met huiswerk en stelt ploeg van 2021 voor: Démare, Pinot en Küng meest opvallende namen

Bij Groupama-FDJ zullen er geen renners meer bijkomen. Niet via contractverlenging en ook geen nieuwe namen. De ploeg voor het seizoen 2021 is volledig rond. Het stelt dan ook met plezier alle namen voor die het team volgend jaar in de koers zullen vertegenwoordigen.

Groupama-FDJ zal het wielerjaar 2021 aanvatten met in totaal dertig wielrenners. De leiders onder hen zijn renners die ook dit jaar al bij de ploeg reden. Dat zijn op het vlakke Arnaud Démare, die in de sprints in 2020 een grote stap voorwaarts zette en de spurtkoning was in de Giro, en Thibaut Pinot in het gebergte. Die laatste moet een mislukt jaar goedmaken in 2021.

Nog een naam om zeker in het oog te houden is Stefan Küng. De hardrijder behoort bij elke individuele tijdrit wel tot het kransje kanshebbers voor de overwinning of een mooie ereplaats. Met een bronzen medaille op het WK en een vijfde plaats in Gent-Wevelgem presteerde de Zwitser nog sterk in september en oktober. Groupama-FDJ hoopt uiteraard dat ook de ploegmaats mooie dingen laten zien in 2021.