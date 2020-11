Wedstrijd waarin hij Van Aert klopte zorgde voor déclic in superseizoen Démare: "We hebben beste sprinttrein"

Wie in 2020 Wout van Aert kon kloppen, wist dat het goed zat. Arnaud Démare slaagde er op 5 augustus in. Enkele dagen eerder had Van Aert de Strade Bianche gewonnen. In Milaan-Turijn kwam Démare als eerste over de streep, voor Caleb Ewan en Wout van Aert.

Het zou voor de Fransman de start zijn van een superseizoen, waarin zijn sprint veel beter uit de verf kwam dan vorige jaren. "In Milaan-Turijn volgde de totale déclic", zegt Démare aan Cyclism' Actu. "Ik hou van tegenstand en in Milaan-Turijn waren alle toppers er. Sta me toe te zeggen dat de anderen sterker waren en ik daar het geluk aan mijn zijde had. Die overwinning heeft me een groot vertrouwen bezorgd en de trein was vertrokken."

Over treinen gesproken: kon Démare in 2020 rekenen op de beste sprinttrein? Er is natuurlijk nogal wat concurrentie, maar de ploegmaats zetten Démare wel erg vaak perfect af. "We hebben bij Groupama-FDJ op dit moment de beste sprinttrein, dat is nu duidelijk."

IN WALLONIË STERKER DAN GILBERT EN VAN AVERMAET

Naast die bijzondere zege in Milaan-Turijn waren er dit jaar dus tal van mooie momenten voor Démare. "Ook de eindzege in de Ronde van Wallonië, voor Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet, het Frans Kampioenschap en de vier etappes in de Giro blijven me bij."