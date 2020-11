Zdeněk Štybar heeft het al laten weten: hij wil ook weer crossen rijden dit veldritseizoen

Het is de laatste seizoenen een aangename gewoonte geworden: Zdeněk Štybar die in het veld toch ook weer x aantal crossen meepikt. Dat zal ook dit seizoen niet anders zijn. Dat heeft de renner van Deceuninck-Quick.Step laten verstaan aan Erwin Vervecken.

Die laatste is immers het aanspreekpunt voor de veldritten die georganiseerd worden door Golazo. Vervecken is al op de hoogte van het feit dat Štybar weer het veld in gaat duiken. "Hij heeft er weer zin in", kondigt Vervecken aan in Het Laatste Nieuws.

WAT STARTGELDEN OVERHOUDEN

Dat kreeg Vervecken door toen Štybar een ludieke boodschap voor hem had. "Toen de discussie over de startgelden begon, stuurde hij me een berichtje: 'Jullie gaan voor mij toch ook iets overhouden?', met een grote smile erbij. We verwachten hem straks weer een paar keer aan de start."

In het seizoen 2019-2020 werkte Zdeněk Štybar negen veldritten af. Sowieso staan er dit seizoen wel minder crossen op het programma. Afwachten maar aan hoeveel crossen Štybar denkt mee te doen.