Zoeken naar groter vliegtuig richting Tabor om ook 'dubbelende' Sanne Cant mee te krijgen

Het is nogal een operatie om in deze tijden in het buitenland mee te doen aan een cross. Sanne Cant zal uiteraard ook van de partij zijn op 29 november in Tabor, maar wil eerst op 28 november ook meedoen in Kortrijk. Daarin verschilt ze van veel van de mannelijke toppers.

Zeven veldrijders hebben al een zitje gereserveerd voor de privévlucht van Wevelgem naar Praag. Met ook de bondscoach erbij zit die vlucht vol. Sven Vanthourenhout laat aan Het Laatste Nieuws weten dat hij op zoek is naar een groter privévliegtuig met een paar extra zitjes om ook Sanne Cant mee te krijgen richting Tabor. GROEIENDE VORM Terwijl veel van de personen op die vlucht de cross in Kortrijk links laten liggen om zo wat meer marge en comfort te hebben, doet Cant dat niet. Zij wil wel 'dubbelen' en heeft zo komend weekend twee kansen om haar groeiende vorm in de verf te zetten. Sven Vanthourenhout heeft alvast het transport van Praag naar Tabor en een hotel geregeld. Nu enkel afwachten of er ook nog plaats is op het vliegtuig voor de Belgisch kampioene veldrijden.