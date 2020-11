Coronavirus zorgt nog maar eens voor problemen in het veldrijden: prijzengeld gaat omlaag in wereldbekerwedstrijden

Het coronavirus blijft maar voor problemen zorgen in het veldrijden. Nu zal ook het prijzengeld van de wereldbekerwedstrijden dalen. Er staan wel slechts vijf wedstrijden op het programma in de Wereldbeker.

Het prijzengeld van de wereldbekerwedstrijden in het veldrijden gaat omlaag. Volgens Het Laatste Nieuws kreeg de winnaar van een wedstrijd vroeger 5.000 euro, maar het zal nu nog 4.000 euro zijn. Ook voor de plaatsen achter de winnaar zal er een afname zijn.

En ook voor het eindklassement is er een daling in het prijzengeld. Zo zou er nog 200.000 euro voorzien zijn voor de winnaars en de ereplaatsen in plaats van 310.000 euro, maar er staan wel maar vijf wereldbekerwedstrijden op het programma in plaats van veertien wedstrijden.