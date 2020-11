Peter Sagan heeft verschillende doelen in 2021, maar heeft één wedstrijd met rood aangestipt: "Dat kan ik niet missen"

Peter Sagan heeft er een goed seizoen opzitten. De renner moest vooral tevreden zijn met verschillende ereplaatsen, maar hij kon ook een rit winnen in de Giro. Voor volgend seizoen heeft Sagan enkele doelen.

Peter Sagan gaf een interview bij TuttoBiciweb. Zo gaf hij aan dat hij de Giro leuker vond dan de Tour de France, maar ook dat hij nog eens jacht wil maken op de groene trui. "Het was een zeer mooie Giro. Ik zou graag terugkeren, maar het programma ligt nog niet vast. In het voorbije seizoen was het zwaar om twee grote rondes te combineren, maar in een normaal seizoen is het mogelijk", aldus Sagan.

Wat Peter Sagan zeker niet wil missen, zijn de Olympische Spelen. "Als het gewoon doorgaat, zal ik er bij zijn. Ik wil het absoluut niet missen", vertelde de 30-jarige Slowaaske renner van BORA-hansgrohe