Erwin Vervecken gaat dieper in op de kwestie van het startgeld: "Wout en Mathieu zijn echte wereldsterren geworden"

Toen Erwin Vervecken zelf nog crosste, zal er zelden zoveel om het startgeld te doen geweest zijn als nu het geval is. Hij vindt de correctie van het start-en prijzengeld positief. Dat Van Aert en Van der Poel minder zullen moeten inleveren dan de rest, heeft alles te maken met hun verworven status.

"In het begin was er veel gemor omdat sommige renners dachten dat organisatoren nog tienduizenden euro’s aan hun cross overhielden", verwijst Vervecken bij Sporza naar de daling van de startgelden. "Maar na het afgelasten van verschillende crossen, is het besef gegroeid dat het ernst was en dat het een jaar van overleven zou zijn."

Dat had ook effect op het prijzengeld. "Er is als compensatie voor de gedaalde startgelden wel meer prijzengeld gekomen dit jaar. Dat kan natuurlijk het startgeld niet volledig compenseren. Het is gewoon om de renners die goed presteren beter te belonen. Als voorbeeld, wie een manche in de Superprestige wint krijgt nu 2.000 euro en vorig jaar 1.500 euro."

SYSTEEM AAN HET KANTELEN

Vervecken had al gemerkt hoe de startgelden onder druk kwamen te staan. "Het is al enkel jaren duidelijk dat het systeem van startgelden aan het kantelen was. Het is echt te duur voor organisatoren die soms moesten krabben op het einde van hun cross. En als er dan toch iets positiefs is aan de coronacrisis, dan is dat de correctie komt op het start- en prijzengeld."

Maar wat dan met de correctie voor Van Aert en Van der Poel? "Er is veel te doen geweest over de prijs van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar dat zijn echte wereldsterren geworden. Ze zijn de cross zelfs ontgroeid. Die hebben natuurlijk minder moeten inleveren dan iemand die tussen plaats 15 en 25 rijdt. Daar is procentueel een grotere correctie op gebeurd."

TOPPER OP AFFICHE

Gaan de startgelden altijd blijven bestaan of dreigen ze toch te verdwijnen? "Startgelden zullen ergens altijd bestaan omdat een organisator een topper wil hebben om op zijn affiche te zetten om zo naar sponsors te kunnen stappen", redeneert Erwin Vervecken.