Toon Aerts ziet in Wout van Aert een mogelijke bondgenoot

Het is volop speculeren over de impact van de rentrée van Van Aert in het veld. Ook bij Toon Aerts en andere concurrenten. Aerts is de voorbije weken te vaak tegen een sterk blok van Pauwels Sauzen-Bingoal te komen staan en dat met Van Aert erbij anders lopen.

Toon Aerts doet zijn theorie uit de doeken in HLN. Volgens hem verandert er sowieso heel wat met Wout van Aert aan de start. "Met Van Aert komt er nu iemand bij die minstens op hetzelfde niveau crost als wij. Het zal mijn doelen niet beïnvloeden. Wel mijn manier van koersen."

Wie had dat gedacht, dat Toon Aerts zou staan te springen voor een terugkeer van Van Aert? "Ik zie in Wout een mogelijke bondgenoot. De extra pion, naast een goeie Van der Haar, die mee de forcing kan voeren tégen de ploeg van Mettepenningen en me zo tactisch kan bijstaan."

Eli Iserbyt erkent dat het een mogelijkheid is. "Al zou het niet slim zijn van Toon om Wout om zomaar de vrije ruimte te laten", nuanceert de Europese kampioen. "Want we moeten ons goed realiseren dat dit nu ons moment is. Over een paar weken wordt het opnieuw één tegen één. Of... één tegen allen", verwijst Iserbyt naar het aantreden van Mathieu van der Poel dat ook op komst is.