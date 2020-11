Bij Lotto-Soudal zijn ze begonnen aan de voorbereidingen op het seizoen 2021

De renners van Lotto-Soudal zijn begonnen aan hun voorbereiding voor het seizoen 2021, zo laten enkele renners weten via hun social media.

Ook Caleb Ewan is aan zijn seizoen begonnen. De Australiër won dit jaar nog twee etappes in de Ronde van Frankrijk en is één van de snelste sprinters ter wereld. Van de 12 overwinningen die Lotto-Soudal dit jaar boekte, waren er 7 dankzij Caleb Ewan. Ook volgend seizoen zal Ewan hoogstwaarschijnlijk het speerpunt zijn van Lotto-Soudal in de Ronde van Frankrijk.