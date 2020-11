Bondscoach onder de indruk van Wout van Aert: "En daar zouden ze wel eens meer werk kunnen hebben met hem"

Een derde plaats in Kortrijk, dat is het resultaat van de comeback van Wout van Aert. Bondscoach Sven Vanthourenhout was achteraf dan ook onder de indruk van Van Aert.

"Hij wint niet vandaag, daarvoor mist hij nog dat ene procentje. Maar het zal niet lang meer duren voor hij een cross wint", laat Vanthourenhout optekenen bij HLN. "Hij had vandaag ook al kunnen winnen maar hij plaatste zijn versnelling te vroeg. Als hij wat meer gewacht zou hebben, had hij een grote kans om te winnen." "Zondag in Tabor moet hij nog beter tot zijn recht komen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze meer werk hebben met Wout", denkt de bondscoach.