Onbezorgde Iserbyt kan met zege naar Tsjechië: "Wout zei me dat hij à bloc zat, maar dat geloofde ik niet"

Een tweede plaats in Merksplas was al een teken dat het weer uitstekend ging met Eli Iserbyt. Dat onderstreepte hij ook nog eens in Kortrijk, waar hij de X2O-cross in het slot naar zijn hand zette. Dat Wout van Aert meteen op topniveau mee kon crossen, had Iserbyt natuurlijk ook gezien.

Iserbyt kwam als winnaar over de meet, maar heel lang was het zijn teamgenoot Vanthourenhout die voorop reed. "Je zag dat Lars van der Haar en Corné van Kessel het gat niet gingen toerijden. Toen heb ik even gekeken naar Wout: je zag dat die echt nog heel fris zat." Al beweerde Van Aert iets helemaal anders. "Hij zei tegen mei dat hij à bloc zat, maar dat geloofde ik niet. Dat zagen we ook aan zijn demarrage. Ik moet zeggen dat er heel veel snee op zat achter de bochten. Dat hebben we het laatste jaar niet meer gezien. Dan vind ik dat echt wel chapeau van hem." 'ESCORTEN' Met een overwinning op zak neemt Iserbyt het privévliegtuig naar Tsjechië. Maakt hij zich zorgen over de coronatoestanden tijdens die reis? "Niet echt, we zitten allemaal in de bubbel. We zien voor de rest ook niemand. We hebben gewoon een escorte naar daar en we 'escorten' terug."