Zege met veel voldoening want Brand beloond voor inhaalrace: "Beter zo dan dat je geen meter vooruit komt"

Lucinda Brand amuseert zich tegenwoordig wel enorm in de cross. Logisch: ze rijdt de jongste weken van overwinning naar overwinning. In Kortrijk kwam die er wel niet zomaar op bestelling. Brand moest lang achtervolgen en maakte het in de slotronde heel fraai af.

Het vergde dus veel krachten bij Brand om in de kopgroep te geraken en het dan ook nog eens af te maken. "Het ging niet vanzelf. De start miste ik volledig. Dan wil je heel snel weer snel vooraan geraken. Bij een schuiver stootte ik mijn knie en was het weer even herpakken", deed Brand haar relaas in het flashinterview.

Het was zeker niet in haar voordeel dat ze moest achtervolgen. "Het is ook een rondje waarin je niet alles alleen wil doen. Je rijdt altijd achter die vijf aan." Het lukte haar alsnog om de aansluiting te vinden en vervolgens nog de andere toppers achter zich te laten in de sprint.

Ik denk dat ik een goed moment gekozen heb

"Het was wel spannend, met drie. Er is dan een extra persoon om op te letten. Ik denk dat ik een goed moment gekozen heb. Ik wilde niet te lang wachten", beschreef Brand de spurt. Wel lekker om zo met een overwinning de verplaatsing richting Tsjechië in te zetten. "Ja, beter zo dan dat je geen meter vooruit komt."