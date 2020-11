🎥 Bekijk de door ons gemaakte beelden op de cross in Kortrijk met extra focus op Wout van Aert!

Vooraleer de heren in Tabor het veld in duiken, blikken we met beeldmateriaal terug op de cross in Kortrijk. Die stond haast volledig in het teken van de terugkeer in het veldrijden van Wout van Aert. Die passeert dan ook verschillende keren de revue in onze filmpjes.

De Urban Cross in Kortrijk beschikt over een mooi uitgetekend parcours met stukken op de weg, dan weer stukken waar het draaien en keren is en ook twee fietsbruggen. Vooral de aankomst op de brug is één van de mooiste finishes in het veldrijden. Daar zagen we hoe Wout van Aert, Eli Iserbyt en Lars van der Haar aan kop reden twee ronden voor het einden.

Bij het ingaan van de laatste ronde hadden we ons iets meer beneden opgesteld. Daar zagen we hoe Eli Iserbyt al enige voorsprong had genomen en hoe het achtervolgen was voor Van Aert en Van der Haar. Het gevolg is bekend: Iserbyt zou de cross winnen, voor Van der Haar en Van Aert.

Voor Wout van Aert betekende de eerste veldrit van het seizoen dus ook meteen de eerste podiumceremonie. Toen hij weer van het podium stapte, legden we hem nog een laatste keer vast.