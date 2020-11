Indrukwekkende Brand rijdt de rest in de vernieling in Tabor

Lucinda Brand heeft het eerste dubbele crossweekend met verve doorstaan. Na winst in Kortrijk zaterdag, heeft ze ook de Wereldbekermanche in Tabor op haar naam geschreven.

In de eerste rechte lijn werd er al meteen zwaar gevallen waardoor sommige rensters moesten opgeven. Onder hen ook Shirin van Anrooij, de 18-jarige moest met een open wonde en zonder gevoel in haar arm afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

In tegenstelling tot eerdere crossen was Betsema deze keer wel zeer goed weg maar het was de Franse Perrine Clauzel die als eerste het veld induikt met een klein kloofje. Daarachter volgde een heus peloton, aangevoerd door de Nederlandse dames. Niet veel later kwam er een aansluiting. Maar niet voor Sanne Cant. De Belgische kampioene had een mindere dag en bleef op de achtergrond.

Indrukwekkende Brand

Net voor halfweg zette Brand zich op kop van de groep en ze trok stevig door. Het lukte Alavarado niet om op het wiel te komen waardoor Brand een kloof kon slagen.

Wat dan volgde was een kunststukje van Brand. Elke ronde reed ze enkele seconden verder weg van wereldkampioene Alvarado. In de achtergrond streden Worst, Betsema en de Hongaarse Blanka Kata Vas voor plek 3.

Brand had na 6 ronden alle tijd om te vieren in de laatste rechte lijn. Na bijna 54 minuten cross kwam ze 24 seconden voor Alvarado over de streep. Betsema won de sprint van Vas voor plaats 3. Verdonschot was de beste Belgische op plaats 7