Astana zet Vlasov hoger in de pikorde na vertrek Lopez: "Over twee jaar staat hij op het podium van een grote ronde"

Bij Astana hebben ze hun huiswerk voor volgend jaar gedaan. Met 31 renners én een extra Canadese sponsor lijkt het team van Vinokourov er helemaal klaar voor te zijn, ondanks het vertrek van Miguel Angel Lopez.

Lopez trok naar Movistar om zijn geluk te beproeven. Daarom schuift Blasov een plaatsje op in de pikorde bij Astana. "We hadden hem een voorstel gedaan maar sommigen hebben meer budget. Lopez wou blijven maar ja...", zegt ploegmanager Dimitriy Fofonov bij het Franse Vélo-Club.net.

"Vlasov zal nu inderdaad de leider worden, maar we hebben nog andere renners zoals Tejada, Fuglsang, Lutsenko, de gebroeders Izagirre...", overloopt hij de selectie van Astana-Premiertech volgend seizoen.

Al waren er wel even geruchten dat de jonge Rus naar INEOS zou trekken, vooral onder aanvoer van zijn manager. "Ik heb met hem gepraat en Vinokourov ook. Vlasov is een slimme kerel en heeft nog een jaar contract bij ons. Het is een renner die wint, een perfectionist. Binnen twee jaar zal hij op het podium van een grote ronde belanden", besluit de Kazachse ploegleider.