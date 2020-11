Bondscoach schetst droomscenario met Wout/Remco en gaat generatie Van Avermaet-Gilbert eens moeten teleurstellen

Ondanks dat hij zelf geen groot palmares heeft als renner, is Sven Vanthourenhout toch al snel hoog aangeschreven geraakt binnen Belgian Cycling. In die mate dat hij nu bondscoach in het veld en op de weg is. Waar ligt zijn kracht en hoe ziet hij de toekomst?

Sportweekend volgde hem zaterdag, onder meer op de cross in Kortrijk. "Als je ziet staan: Olympische Spelen in Tokio, WK in eigen land. Zowel in het veldrijden als op de weg. Wetende met welke renners je te maken hebt. Dan zou je enerzijds kunnen zeggen: da's gemakkelijk. Anderzijds moet die puzzel wel helemaal in mekaar passen opdat je straks kan gaan scoren", waarschuwt Vanthourenhout. TEKENEN VOOR TITELS MET REMCO EN WOUT Evenepoel die olympisch kampioen kan worden en Van Aert die de wereldtitel pakt: zit dat eraan te komen? "Ik teken meteen. Ik zet onmiddellijk mijn handtekening, maar ik vrees dat dat niet zomaar van een leien dakje gaat lopen. Dat zou een droomscenario zijn." Van Aert maakt ook bij zijn terugkeer in het veld een goede terugkeer. Het valt Vanthourenhout op dat er geen grote gewichtstoename is. "Als ik het op het eerste zicht zie, valt het heel goed mee. Hij heeft zichzelf niet echt laten gaan, heb ik de indruk." GEDRAG VAN RENNER ZEGT VEEL De grote troef van Vanthourenhout lijkt de persoonlijke omgang met renners en de communicatie te zijn. "Als ik een renner zijn gedrag zie, kan ik al heel vaak bepalen in welke situatie hij zit. Voelt hij zich gelukkig of niet, zit hij met iets dat hij moet kunnen uiten... Dat zijn dingen die ik zonder woorden echt kan inschatten. Ik heb al gemerkt de voorbije jaren dat dat vaak de cruciale factor is." Hij krijgt jonge supertalenten onder zijn hoede, maar ook een 'oude garde' die ook nog wel wat wil laten zien. "Er is een generatie Gilbert-Van Avermaet. Ik ga binnen 1,2,3,4 jaar die jongens eens moeten teleurstellen. Ook dat zal hard zijn. Er zal nooit een juiste manier zijn om te brengen."