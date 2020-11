Europese kampioen contesteert overwinning van ploegmaat niet: "Michael was de beste"

Eindelijk kon de Wereldbeker beginnen en dan wil je je als Europese kampioen natuurlijk laten zien. Dat deed Eli Iserbyt ook ten volle. Alleen was er nog één man in koers beter dan hem. Iserbyt kende geen enkele moeite om dat achteraf toe te geven.

Omdat Vanthourenhout voorop was, kon Iserbyt zich achter hem laten meedrijven. Op een bepaald moment kon die laatste toch de rest van zich afschudden en zo in de achtervolging gaan. Daar nam hij geen risico's mee, verklaarde Iserbyt voor de televisiecamera's.

"Toen ik een gaatje had op Toon Aerts, ging ik vol door. Als je vijf meter hebt, dan probeer je. Als het niet lukt, dan stop je weer", klonk de simpele redenering. "Wanneer de kloof op Michael gedicht was, kwam ik even op adem. Winnen zat er wel niet in. Michael was de beste."

Het beste was er bij mij al af

Door de kloof te dichten had Iserbyt natuurlijk wel al wat krachten verspeeld. "Het beste was er bij mij al af. Bergop en bij de passages over de balken was hij beter. We hebben nu allebei een trui", verwijst Iserbyt naar de de trui van leider in de Wereldbeker voor Michael Vanthourenhout.

Opvallend dat die laatste in de jongste crossen ook dat stapje extra naar winst zet. "Michael heeft de voorbije jaren veel voor de ploeg gedaan en nu kan hij het zelf afmaken. Dat moet fijn zijn voor hem."