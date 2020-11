In tegenstelling tot Van Aert een debuut in mineur voor Pidcock

Het is niet iedereen gegeven om zoals Van Aert bij zijn debuut meteen op het podium te staan. Pidcock waagde zich ook aan de start van een nieuw veldritavontuur. Waar Van Aert in zowel Kortrijk als Tabor derde werd, was er voor Pidcock geen hoofdrol weggelegd in Tsjechië.

Het oorspronkelijke plan was dat Tom Pidcock in Merksplas al zijn eerste cross van het seizoen ging rijden. Hij besloot om toch nog even wat extra rust te nemen na het wegseizoen en was er dus in Tabor voor het eerst bij. Dat werd geen onverdeeld succes.

Het in de pedalen klikken bij de start ging eerder traag en zo was Pidcock al op achterstand aangewezen nog voor de cross goed en wel begonnen was. In het eerste deel van de wedstrijd reed de Brit dus op ruime achterstand van de kopgroep.

ONSCHULDIGE VALPARTIJ

Pidcock begaf zich enige tijd rond de tiende positie in de wedstrijd. In de vierde ronde maakte hij dan ook nog een smak op een modderige, dalende strook. Op zich leek het wel een vrij onschuldige valpartij, maar deze sloeg hem wel nog verder achteruit. Pidcock bolde uiteindelijk binnen op een zeventiende plaats, twee minuten na winnaar Michael Vanthourenhout.

Een mindere start betekent natuurlijk nog geen slecht seizoen en we weten dat Pidcock de kwaliteiten heeft om binnenkort wel opnieuw mee te doen voor de prijzen in het veldrijden. Al bewijst het wel dat wat Van Aert doet bij zijn comeback niet zo vanzelfsprekend is.