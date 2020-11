Shirin van Anrooij geeft update na val met diepe wonde tot gevolg: operatie achter de rug en vinger gebroken

Shirin van Anrooij was de ongelukkige pechvogel die zich het felst bezeerde bij die val in het begin van de damescross in Tabor. Sven Nys had het over de grootste wonde die zich hij ooit zag. Inmiddels is Van Anrooij reeds geopereerd.

De 18-jarige veldrijdster heeft op haar sociale media een mededeling geplaatst met een update over haar toestand. "Na de crash in de Wereldbeker in Tabor ging ik naar het ziekenhuis. Ik heb gisterenavond een operatie ondergaan aan de diepe wonde in mijn arm. Gelukkig zijn er geen spieren of pezen zwaar beschadigd." Dat is het positieve nieuws. Wel is er elders één breuk vastgesteld. "Het enige wat gebroken is, is mijn ringvinger. Ik moet enkele dagen in dit ziekenhuis blijven, maar hoop snel naar huis terug te keren", vertelt de Nederlandse ook nog. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shirin (@shirinvananrooij) In elk geval heeft Van Anrooij veel steun gekregen uit haar omgeving. "Bedankt voor alle lieve berichtjes. Ik weet niet hoeveel tijd ik nodig ga hebben om te herstellen van deze val, maar ik kom terug."