Tormans heeft de leider in de Wereldbeker bij de beloften: "Voor tweede keer op rij winnen in Tabor"

Bij de elite heeft Tormans zich nog niet vaak tussen Pauwels Sauzen-Bingoal en Telenet-Baloise kunnen mengen, maar bij de beloften heeft het wel een straf talent: Thomas Mein. De Brit won de cross bij de U23 in Tabor en gaat dus meteen ook aan de leiding in de Wereldbeker.

Dat is natuurlijk het voordeel als je de eerste manche weet te winnen: ook in het klassement sta je dan onmiddellijk bovenaan. Thomas Mein speelde het zondag klaar in Tabor. "k voelde me niet super, maar ik kwam al van bij de start aan de leiding en kreeg meteen een opening van 10 seconden. Uiteindelijk had ik toch goede benen en kon ik voor de tweede keer op rij winnen in Tabor", vertelde Mein.

IN LEIDERSTRUI NAAR NAMEN

De witte trui als leider in de Wereldbeker is een mooie bonus. "Deze keer krijg ik er de leiderstrui in de Wereldbeker bovenop! Ik kijk al uit om die witte trui volgende maand in Namen aan te trekken!" Mooie vooruitzichten dus voor de 21-jarige veldrijder.

Zijn overmacht in Tabor doet overigens ook het beste vermoeden door de toekomst. Aan de finish had hij 31 seconden voorsprong op zijn landgenoot Ben Turner, als voormalige medaillewinnaar op het WK voor junioren toch ook niet de eerste de beste.