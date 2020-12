België heeft een mooie selectie voor het WK Esports: ook Thomas De Gendt zal aan de wedstrijd deelnemen

Op 9 december krijgen we een primeur, want dan zal er in het wielrennen voor het eerst een wereldkampioenschap Esports gehouden worden. Ons land kan alvast rekenen op een mooie selectie.

Zo zijn onder meer Victor Campenaerts, Eli Iserbyt en Harm Vanhoucke van de partij. Ook Thomas De Gendt komt daar nog bij, dankzij een last-minute wildcard. Voor de vrouwen zal Mieke Dockx aan het WK Esports deelnemen.

Our @BELCyclingTeam for the first-ever @UCI_cycling Esports World Championships on @GoZwift is complete now 🌈@DeGendtThomas will join the selection after he received a last-minute wildcard of the UCI#Watopia2020 pic.twitter.com/SltpwEN7bR