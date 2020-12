En plots gaat het over de poep van Van Aert: "Ik hoop dat hij nog eens een frietje gaat steken ook"

Wout Van Aert heeft zijn debuut in het veldrijden niet gemist. In het openingsweekend in Kortrijk en Tabor eindigde hij meteen twee keer op het podium. En de topvorm is nochtans veraf.

Of het niveau van het veldrijden gedaald is zonder toppers als Van Aert en Van der Poel? Dat laten we in het midden. De twee derde plaatsen van de klasbak zijn wel opvallend, temeer de renner van Jumbo-Visma nog niet echt in topvorm is na enkele weken de riem eraf.

De rug- en bilspieren waren frappant, vond Het Nieuwsblad. "Ja, hij staat een paar kilo zwaarder dan vroeger. Maar dat is niet meer dan normaal, want als renner kan je geen heel seizoen overleven op een vetpercentage van vijf-zes procent", aldus trainer Marc Lamberts.

Frietje?

"Vroeger stond Wout in de winter op zijn scherpst, nu is dat in de zomer. Hij is van crosser naar wegrenner gegaan. Tegen januari en de kampioenschappen zullen er wel opnieuw enkele kilo's vanaf gaan."

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt zich ook zeker geen zorgen: "Hij heeft zich niet laten gaan. Hij eet graag en drinkt al eens een glas wijn en dat is prima. Ik hoop dat hij zelfs nog eens een frietje zal steken."