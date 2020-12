Geen Ethias Cross in Maldegem in 2021 maar mogelijk wel vervanglocatie

Er valt opnieuw een annulatie van een cross te melden. In 2021 zal er in Maldegem niet gecrosst kunnen worden. Tot dat besluit zijn de gemeente en organisator Golazo gekomen in gezamenlijk overleg. Al wil dat niet noodzakelijk zeggen dat het seizoen hierdoor één cross minder telt.

De Ethias Cross in Maldegem stond op 3 februari 2021 op het programma. Omdat de cross zich afspeelt in de dichtbevolkte dorpskern is het te moeilijk om het parcours af te sluiten en de inwoners weg te houden van het veldrijden. Hierdoor kan er in 2021 in Maldegem dus geen veldrit georganiseerd worden.

"De annulering is een eenmalig feit door de strenge coronamaatregelen om de gezondheid en de veiligheid van inwoners, medewerkers, renners en hun entourage te kunnen garanderen", laat Christophe Impens weten in een persbericht. Wel keert Golzao terug naar Maldegem in 2022.

JAARTJE UITSTEL

"We vinden het zeer jammer om de cross in Maldegem met een jaartje te moeten uitstellen, maar we komen uiteraard met heel veel plezier terug naar hier de komende jaren." Met de goedkeuring van de gemeente Maldegem gaat Golazo op zoek naar een alternatieve locatie om dan toch op 3 februari een cross te kunnen aanbieden, die dan op VTM zal worden uitgezonden.