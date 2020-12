Nieuwe UCI-ranking: Van Aert duikt top 20 binnen, Van der Poel verliest paar plaatsjes en Aerts blijft leider

De UCI heeft zijn nieuwe ranglijst voor het veldrijden gepubliceerd. Daarop is Wout van Aert terug te vinden op een negentiende plaats. Zijn prestaties in Kortrijk en Tabor zorgen dus voor een duidelijke verbetering op de ranking. Aan de leiding staat nog altijd Toon Aerts.

Met 2566 punten is Toon Aerts nog altijd de primus op de veldritrangschikking. Zijn voorsprong op Eli Iserbyt bedraagt wel maar 15 puntjes. Op de derde plaats vinden we niet langer Mathieu van der Poel terug. Die reed dan ook nog geen enkele cross dit seizoen.

Van der Poel valt op de UCI-rangschikking terug van de derde naar de vijfde plaats. Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout steken hem voorbij. Plaatwinst is er ook voor Wout van Aert: die gaat van de 32ste ineens naar de 19de plaats.

VAN AERT STERKSTE STIJGER BIJ EERSTE 40

Na twee deelnames in veldritten komt Van Aert dus weer de top twintig binnen. Hij heeft nu 695 punten. In de top veertig is er geen enkele veldrijder die er zoveel plaatsen op vooruit gaat als Van Aert. Verderop in de rangschikking valt er wel een nog grotere winst te noteren.